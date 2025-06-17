Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Рочедейл Роверс - Голд Кост Найтс 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияКубок Австралии - Квалификация: Рочедейл РоверсГолд Кост Найтс . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Австралии - Квалификация
Рочедейл Роверс
63'
Завершен
1 : 4
17 июня 2025
Голд Кост Найтс
3'
18'
22'
35'
Смотреть онлайн
Голд Кост Найтс icon
3'
Голд Кост Найтс icon
18'
Голд Кост Найтс icon
22'
Голд Кост Найтс icon
35'
Счет после первого тайма 0:4 : 3,3
Рочедейл Роверс icon
63'
Матч закончился со счётом 1:4 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Голд Кост Найтс - 1-ый Гол
18'
Голд Кост Найтс - 2-ой Гол
20'
Угловой
Рочедейл Роверс - Угловой
22'
Голд Кост Найтс - 3-ий Гол
35'
Голд Кост Найтс - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Рочедейл Роверс - Угловой
Счет после первого тайма 0:4 : 3,3
48'
Угловой
Рочедейл Роверс - Угловой
63'
Рочедейл Роверс - 5-ый Гол
70'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
71'
Угловой
Рочедейл Роверс - Угловой
88'
Угловой
Рочедейл Роверс - Угловой
90+5'
Угловой
Голд Кост Найтс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 3,3

Превью матча Рочедейл Роверс — Голд Кост Найтс

Статистика матча

Атаки
117,117,0
96,96,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
10,10,0
8,8,0
Удары в створ ворот
4,4,0
6,6,0
