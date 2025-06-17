17.06.2025
Смотреть онлайн Рочедейл Роверс - Голд Кост Найтс 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Кубок Австралии - Квалификация: Рочедейл Роверс — Голд Кост Найтс . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Австралии - Квалификация
Рочедейл Роверс
63'
Завершен
1 : 4
17 июня 2025
Голд Кост Найтс
3'
18'
22'
35'
Голд Кост Найтс
18'
Голд Кост Найтс
22'
Голд Кост Найтс
35'
Счет после первого тайма 0:4 : 3,3
Рочедейл Роверс
63'
Матч закончился со счётом 1:4 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Голд Кост Найтс - 1-ый Гол
18'
Голд Кост Найтс - 2-ой Гол
20'
Рочедейл Роверс - Угловой
22'
Голд Кост Найтс - 3-ий Гол
35'
Голд Кост Найтс - 4-ый Гол
45+2'
Рочедейл Роверс - Угловой
48'
Рочедейл Роверс - Угловой
63'
Рочедейл Роверс - 5-ый Гол
70'
Голд Кост Найтс - Угловой
71'
Рочедейл Роверс - Угловой
88'
Рочедейл Роверс - Угловой
90+5'
Голд Кост Найтс - Угловой
Превью матча Рочедейл Роверс — Голд Кост Найтс
Статистика матча
Атаки
117,117,0
96,96,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
10,10,0
8,8,0
Удары в створ ворот
4,4,0
6,6,0
Комментарии к матчу