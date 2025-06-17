Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Авондейл - Данденонг Тандер 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияКубок Австралии - Квалификация: АвондейлДанденонг Тандер . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Австралии - Квалификация
Авондейл
Завершен
0 : 0
17 июня 2025
Данденонг Тандер
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Авондейл - Угловой
22'
Угловой
Авондейл - Угловой
22'
Угловой
Авондейл - Угловой
29'
Угловой
Авондейл - Угловой
40'
Угловой
Авондейл - Угловой
44'
Угловой
Авондейл - Угловой
45+2'
Угловой
Авондейл - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
52'
Угловой
Авондейл - Угловой
66'
Угловой
Авондейл - Угловой
81'
Угловой
Данденонг Тандер - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
109'
Угловой
Авондейл - Угловой
110'
Угловой
Авондейл - Угловой
111'
Авондейл - 1-ый Гол
120+3'
Авондейл - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 2:0 : 3,1

Превью матча Авондейл — Данденонг Тандер

История последних встреч

Авондейл
Авондейл
Данденонг Тандер
Авондейл
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.06.2025
Авондейл
Авондейл
1:1
Данденонг Тандер
Данденонг Тандер
Обзор

Статистика матча

Атаки
111,83,28
68,48,20
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
6,4,2
1,1,0
Удары в створ ворот
15,6,9
2,1,1
Комментарии к матчу
