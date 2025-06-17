17.06.2025
Смотреть онлайн Авондейл - Данденонг Тандер 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Кубок Австралии - Квалификация: Авондейл — Данденонг Тандер . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Австралии - Квалификация
Завершен
0 : 0
17 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
Текстовая трансляция
21'
Авондейл - Угловой
22'
Авондейл - Угловой
22'
Авондейл - Угловой
29'
Авондейл - Угловой
40'
Авондейл - Угловой
44'
Авондейл - Угловой
45+2'
Авондейл - Угловой
52'
Авондейл - Угловой
66'
Авондейл - Угловой
81'
Данденонг Тандер - Угловой
109'
Авондейл - Угловой
110'
Авондейл - Угловой
111'
Авондейл - 1-ый Гол
120+3'
Авондейл - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 2:0 : 3,1
Превью матча Авондейл — Данденонг Тандер
История последних встреч
Авондейл
Данденонг Тандер
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.06.2025
Авондейл
1:1
Данденонг Тандер
Статистика матча
Атаки
111,83,28
68,48,20
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
6,4,2
1,1,0
Удары в створ ворот
15,6,9
2,1,1
Комментарии к матчу