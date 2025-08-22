22.08.2025
Смотреть онлайн Дефенс Форс - Ювентус дес Кайес 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Дефенс Форс — Ювентус дес Кайес, 1 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hasely Crawford Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Hasely Crawford Stadium
CONCACAF Caribbean Cup
Дефенс Форс
53'
Завершен
1 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
6'
Ювентус дес Кайес - Угловой
16'
Дефенс Форс - Угловой
22'
Дефенс Форс - Угловой
44'
Ювентус дес Кайес - Угловой
45'
Ювентус дес Кайес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Дефенс Форс - Угловой
50'
Ювентус дес Кайес - Угловой
53'
Дефенс Форс - 1-ый Гол
58'
Дефенс Форс - Угловой
64'
Дефенс Форс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
61%
Атаки
95
74
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
1
