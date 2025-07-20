Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Антигуа - Маркуэнсе 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: АнтигуаМаркуэнсе, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pensativo.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Pensativo
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Антигуа
25'
51'
82'
Завершен
3 : 0
20 июля 2025
Маркуэнсе
Антигуа icon
25'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
Антигуа icon
51'
Антигуа icon
82'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,5
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Антигуа - Угловой
13'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
17'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
18'
Угловой
Антигуа - Угловой
25'
Угловой
Антигуа - Угловой
25'
Антигуа - 1-ый Гол
32'
Угловой
Антигуа - Угловой
41'
Угловой
Антигуа - Угловой
42'
Угловой
Антигуа - Угловой
45+4'
Угловой
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
51'
Антигуа - 2-ой Гол
61'
Угловой
Антигуа - Угловой
64'
Угловой
Антигуа - Угловой
65'
Угловой
Антигуа - Угловой
75'
Угловой
Антигуа - Угловой
79'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
82'
Антигуа - 3-ий Гол
85'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
90+3'
Угловой
Маркуэнсе - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,5

Превью матча Антигуа — Маркуэнсе

История последних встреч

Антигуа
Антигуа
Маркуэнсе
Антигуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.10.2025
Маркуэнсе
Маркуэнсе
3:2
Антигуа
Антигуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Антигуа Антигуа
54%
Маркуэнсе Маркуэнсе
46%
Атаки
90
105
Угловые
11
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
