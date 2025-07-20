20.07.2025
Смотреть онлайн Антигуа - Маркуэнсе 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Антигуа — Маркуэнсе, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pensativo.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Pensativo
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Текстовая трансляция
2'
Антигуа - Угловой
13'
Маркуэнсе - Угловой
17'
Маркуэнсе - Угловой
18'
Антигуа - Угловой
25'
Антигуа - Угловой
25'
Антигуа - 1-ый Гол
32'
Антигуа - Угловой
41'
Антигуа - Угловой
42'
Антигуа - Угловой
45+4'
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
51'
Антигуа - 2-ой Гол
61'
Антигуа - Угловой
64'
Антигуа - Угловой
65'
Антигуа - Угловой
75'
Антигуа - Угловой
79'
Маркуэнсе - Угловой
82'
Антигуа - 3-ий Гол
85'
Маркуэнсе - Угловой
90+3'
Маркуэнсе - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,5
Превью матча Антигуа — Маркуэнсе
История последних встреч
Антигуа
Маркуэнсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.10.2025
Маркуэнсе
3:2
Антигуа
Статистика матча
Комментарии к матчу