Превью матча Мунисипаль — Кобан Империал

Команда Мунисипаль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Кобан Империал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-13. Команда Мунисипаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кобан Империал забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 августа 2025 на поле команды Кобан Империал, в том матче победу одержали гостьи.