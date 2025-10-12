Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Мунисипаль - Кобан Империал 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: МунисипальКобан Империал, 14 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Manuel Felipe Carrera.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Manuel Felipe Carrera
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Мунисипаль
5'
22'
51'
Завершен
3 : 1
12 октября 2025
Кобан Империал
63'
Мунисипаль icon
5'
Мунисипаль icon
22'
Счет после первого тайма 2:0
Мунисипаль icon
51'
Кобан Империал icon
63'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
3'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
5'
Мунисипаль - 1-ый Гол
13'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
22'
Мунисипаль - 2-ой Гол
25'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
26'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
51'
Мунисипаль - 3-ий Гол
53'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
63'
Кобан Империал - 4-ый Гол
69'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
73'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
78'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
83'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
90+1'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
90+5'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
90+5'
Угловой
Кобан Империал - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4

Превью матча Мунисипаль — Кобан Империал

Команда Мунисипаль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Кобан Империал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-13. Команда Мунисипаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кобан Империал забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 августа 2025 на поле команды Кобан Империал, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мунисипаль
Мунисипаль
Кобан Империал
Мунисипаль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.08.2025
Кобан Империал
Кобан Империал
0:1
Мунисипаль
Мунисипаль
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мунисипаль Мунисипаль
43%
Кобан Империал Кобан Империал
57%
Атаки
78
87
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
4
1
Игры 14 тур
13.10.2025
Маркуэнсе
1:1
Аурора Гватемала
Завершен
13.10.2025
Деп. Гуастатоя
0:0
Комуникасионес
Завершен
12.10.2025
Депортиво Миско
4:1
Малакатеко
Завершен
12.10.2025
Мунисипаль
3:1
Кобан Империал
Завершен
12.10.2025
Антигуа
1:0
Ачуапа
Завершен
12.10.2025
Миктлан
2:1
Кселау МК
Завершен
Комментарии к матчу
