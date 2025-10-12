Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Миктлан - Кселау МК 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: МиктланКселау МК, 14 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ла Асунсьон.

МСК, 14 тур, Стадион: Стадион Ла Асунсьон
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Миктлан
75'
84'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Кселау МК
10'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кселау МК icon
10'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
Миктлан icon
75'
Миктлан icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Кселау МК - Угловой
10'
Кселау МК - 1-ый Гол
18'
Угловой
Миктлан - Угловой
27'
Угловой
Миктлан - Угловой
38'
Угловой
Миктлан - Угловой
38'
Угловой
Миктлан - Угловой
39'
Угловой
Миктлан - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,4
47'
Угловой
Кселау МК - Угловой
48'
Угловой
Кселау МК - Угловой
51'
Угловой
Миктлан - Угловой
52'
Угловой
Миктлан - Угловой
72'
Угловой
Кселау МК - Угловой
75'
Миктлан - 2-ой Гол
84'
Миктлан - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,4

Превью матча Миктлан — Кселау МК

Команда Миктлан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-5. Команда Кселау МК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-8. Команда Миктлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кселау МК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Кселау МК, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Миктлан
Миктлан
Кселау МК
Миктлан
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Кселау МК
Кселау МК
0:0
Миктлан
Миктлан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Миктлан Миктлан
61%
Кселау МК Кселау МК
39%
Атаки
133
92
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
9
4
Игры 14 тур
13.10.2025
Маркуэнсе
1:1
Аурора Гватемала
Завершен
13.10.2025
Деп. Гуастатоя
0:0
Комуникасионес
Завершен
12.10.2025
Депортиво Миско
4:1
Малакатеко
Завершен
12.10.2025
Мунисипаль
3:1
Кобан Империал
Завершен
12.10.2025
Антигуа
1:0
Ачуапа
Завершен
12.10.2025
Миктлан
2:1
Кселау МК
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA