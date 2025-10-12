Превью матча Миктлан — Кселау МК

Команда Миктлан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-5. Команда Кселау МК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-8. Команда Миктлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кселау МК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Кселау МК, в том матче сыграли вничью.