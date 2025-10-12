Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Антигуа - Ачуапа 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: АнтигуаАчуапа, 14 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pensativo.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Pensativo
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Антигуа
82'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Ачуапа
Счет после первого тайма 0:0
Антигуа icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Ачуапа - Угловой
18'
Угловой
Антигуа - Угловой
39'
Угловой
Антигуа - Угловой
41'
Угловой
Антигуа - Угловой
45+1'
Угловой
Антигуа - Угловой
45+1'
Угловой
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Ачуапа - Угловой
76'
Угловой
Антигуа - Угловой
78'
Угловой
Антигуа - Угловой
78'
Угловой
Антигуа - Угловой
80'
Угловой
Антигуа - Угловой
82'
Антигуа - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Антигуа — Ачуапа

Команда Антигуа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда Ачуапа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Антигуа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ачуапа забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Ачуапа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Антигуа
Антигуа
Ачуапа
Антигуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Ачуапа
Ачуапа
2:0
Антигуа
Антигуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Антигуа Антигуа
51%
Ачуапа Ачуапа
49%
Атаки
94
79
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
0
Игры 14 тур
13.10.2025
Маркуэнсе
1:1
Аурора Гватемала
Завершен
13.10.2025
Деп. Гуастатоя
0:0
Комуникасионес
Завершен
12.10.2025
Депортиво Миско
4:1
Малакатеко
Завершен
12.10.2025
Мунисипаль
3:1
Кобан Империал
Завершен
12.10.2025
Антигуа
1:0
Ачуапа
Завершен
12.10.2025
Миктлан
2:1
Кселау МК
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA