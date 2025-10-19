Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Миктлан - Антигуа 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: МиктланАнтигуа, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ла Асунсьон.

МСК, 15 тур, Стадион: Стадион Ла Асунсьон
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Миктлан
90+5'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Антигуа
43'
65'
Смотреть онлайн
Антигуа icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Антигуа icon
65'
Миктлан icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Антигуа - Угловой
43'
Антигуа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Миктлан - Угловой
63'
Угловой
Антигуа - Угловой
65'
Антигуа - 2-ой Гол
79'
Угловой
Миктлан - Угловой
82'
Угловой
Антигуа - Угловой
90+5'
Миктлан - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Миктлан — Антигуа

Команда Миктлан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-6. Команда Антигуа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Миктлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Антигуа забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Антигуа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Миктлан
Миктлан
Антигуа
Миктлан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Антигуа
Антигуа
2:0
Миктлан
Миктлан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Миктлан Миктлан
48%
Антигуа Антигуа
52%
Атаки
139
117
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
4
5
Игры 15 тур
20.10.2025
Малакатеко
0:1
Деп. Гуастатоя
Завершен
20.10.2025
Комуникасионес
0:0
Мунисипаль
Завершен
20.10.2025
Кобан Империал
3:0
Маркуэнсе
Завершен
19.10.2025
Миктлан
1:2
Антигуа
Завершен
18.10.2025
Кселау МК
1:2
Депортиво Миско
Завершен
