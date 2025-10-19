Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига : Миктлан — Антигуа , 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ла Асунсьон .

Превью матча Миктлан — Антигуа

Команда Миктлан в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-6. Команда Антигуа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Миктлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Антигуа забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Антигуа, в том матче победу одержали хозяева.