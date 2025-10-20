Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Комуникасионес - Мунисипаль 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: КомуникасионесМунисипаль, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Матео Флорес.

МСК, 15 тур, Стадион: Эстадио Матео Флорес
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Комуникасионес
Завершен
0 : 0
20 октября 2025
Мунисипаль
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
28'
Мунисипаль - Незабитый пенальти
31'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
33'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
38'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
69'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
84'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
89'
Угловой
Мунисипаль - Угловой
90+4'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
90+5'
Угловой
Комуникасионес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Комуникасионес — Мунисипаль

Команда Комуникасионес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-15. Команда Мунисипаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Комуникасионес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мунисипаль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Мунисипаль, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Комуникасионес
Комуникасионес
Мунисипаль
Комуникасионес
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.08.2025
Мунисипаль
Мунисипаль
1:1
Комуникасионес
Комуникасионес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Комуникасионес Комуникасионес
50%
Мунисипаль Мунисипаль
50%
Атаки
133
101
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
1
0
Игры 15 тур
20.10.2025
Малакатеко
0:1
Деп. Гуастатоя
Завершен
20.10.2025
Комуникасионес
0:0
Мунисипаль
Завершен
20.10.2025
Кобан Империал
3:0
Маркуэнсе
Завершен
19.10.2025
Миктлан
1:2
Антигуа
Завершен
18.10.2025
Кселау МК
1:2
Депортиво Миско
Завершен
