Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига : Комуникасионес — Мунисипаль , 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Матео Флорес .

Превью матча Комуникасионес — Мунисипаль

Команда Комуникасионес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-15. Команда Мунисипаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Комуникасионес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мунисипаль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Мунисипаль, в том матче сыграли вничью.