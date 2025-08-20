20.08.2025
Смотреть онлайн Сибао - Кавальерс ФК 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Сибао — Кавальерс ФК, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cibao FC.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Cibao FC
CONCACAF Caribbean Cup
Сибао
20'
73'
Завершен
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
3'
Кавальерс ФК - Угловой
15'
Сибао - Угловой
20'
Сибао - 1-ый Гол
22'
Кавальерс ФК - Угловой
30'
Кавальерс ФК - Угловой
31'
Кавальерс ФК - Угловой
45+5'
Кавальерс ФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Кавальерс ФК - Угловой
53'
Сибао - Угловой
71'
Сибао - Угловой
73'
Сибао - 2-ой Гол
75'
Кавальерс ФК - Угловой
78'
Сибао - Угловой
79'
Сибао - Угловой
90+6'
Сибао - Угловой
90+6'
Сибао - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
66
73
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
3
1
