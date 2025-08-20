Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Маунт Плезант - SV Robinhood 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Маунт ПлезантSV Robinhood, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Drax Hall Football Field.

МСК, 1 тур, Стадион: Drax Hall Football Field
CONCACAF Caribbean Cup
Маунт Плезант
35'
Завершен
1 : 0
20 августа 2025
SV Robinhood
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Маунт Плезант icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
35'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
35'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
35'
Маунт Плезант - 1-ый Гол
41'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
42'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
50'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
50'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
58'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
77'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
77'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
79'
Угловой
Маунт Плезант - Угловой
82'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
83'
Угловой
SV Robinhood - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1

Превью матча Маунт Плезант — SV Robinhood

Статистика матча

Владение мячом
Маунт Плезант Маунт Плезант
47%
SV Robinhood SV Robinhood
53%
Атаки
77
80
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
18 Февраля
15:30
СКА СКА
Северсталь Северсталь
18 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
18 Февраля
19:10
Трактор Трактор
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
18 Февраля
19:00
СКА-Нева СКА-Нева
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
18 Февраля
19:00
Торпедо Торпедо
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
18 Февраля
19:30
Милан Милан
Комо Комо
18 Февраля
22:45
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Зауралье Курган Зауралье Курган
18 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
18 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA