20.08.2025
Смотреть онлайн Маунт Плезант - SV Robinhood 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Маунт Плезант — SV Robinhood, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Drax Hall Football Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Drax Hall Football Field
CONCACAF Caribbean Cup
Маунт Плезант
35'
Завершен
1 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
15'
Маунт Плезант - Угловой
35'
Маунт Плезант - Угловой
35'
Маунт Плезант - Угловой
35'
Маунт Плезант - 1-ый Гол
41'
SV Robinhood - Угловой
42'
SV Robinhood - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
50'
Маунт Плезант - Угловой
50'
Маунт Плезант - Угловой
58'
Маунт Плезант - Угловой
77'
SV Robinhood - Угловой
77'
SV Robinhood - Угловой
79'
Маунт Плезант - Угловой
82'
SV Robinhood - Угловой
83'
SV Robinhood - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,1
Превью матча Маунт Плезант — SV Robinhood
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
77
80
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу