13.08.2025

Смотреть онлайн Антигуа - Пласа Амадор 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: АнтигуаПласа Амадор, 3 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pensativo.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Pensativo
CONCACAF Central American Cup
Антигуа
6'
61'
68'
Завершен
3 : 5
13 августа 2025
Пласа Амадор
16'
37'
44'
47'
58'
Смотреть онлайн
Антигуа icon
6'
Пласа Амадор icon
16'
Пласа Амадор icon
37'
Пласа Амадор icon
44'
Счет после первого тайма 1:3
Пласа Амадор icon
47'
Пласа Амадор icon
58'
Антигуа icon
61'
Антигуа icon
68'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Антигуа - Угловой
6'
Антигуа - 1-ый Гол
16'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
30'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
37'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
44'
Пласа Амадор - 4-ый Гол
45+4'
Угловой
Антигуа - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
46'
Угловой
Антигуа - Угловой
47'
Пласа Амадор - 5-ый Гол
58'
Пласа Амадор - 6-ый Гол
61'
Антигуа - 7-ый Гол
68'
Угловой
Антигуа - Угловой
68'
Антигуа - 8-ый Гол
70'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
74'
Угловой
Антигуа - Угловой
87'
Угловой
Антигуа - Угловой
90+5'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5

Превью матча Антигуа — Пласа Амадор

Команда Антигуа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда Пласа Амадор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Антигуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пласа Амадор забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Антигуа Антигуа
52%
Пласа Амадор Пласа Амадор
48%
Атаки
93
80
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
