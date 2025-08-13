13.08.2025
Смотреть онлайн Антигуа - Пласа Амадор 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира
CONCACAF Central American Cup: Антигуа — Пласа Амадор, 3 тур
. Начало встречи 13 августа 2025
запланировано на 05:00
по московскому времени
и пройдет на стадионе Estadio Pensativo.
13.08.2025, 05:00
МСК, 3 тур,
Стадион:
Estadio Pensativo
CONCACAF Central American Cup
Антигуа
6'
61'
68'
Завершен
3 : 5
13 августа 2025
Пласа Амадор
16'
37'
44'
47'
58'
Счет после первого тайма 1:3
Текстовая трансляция
6'
Антигуа - Угловой
6'
Антигуа - 1-ый Гол
16'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
30'
Пласа Амадор - Угловой
37'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
44'
Пласа Амадор - 4-ый Гол
45+4'
Антигуа - Угловой
46'
Антигуа - Угловой
47'
Пласа Амадор - 5-ый Гол
58'
Пласа Амадор - 6-ый Гол
61'
Антигуа - 7-ый Гол
68'
Антигуа - Угловой
68'
Антигуа - 8-ый Гол
70'
Пласа Амадор - Угловой
74'
Антигуа - Угловой
87'
Антигуа - Угловой
90+5'
Пласа Амадор - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5
Превью матча Антигуа — Пласа Амадор
Команда
Антигуа в последних
10 матчах
одержала 2 победы
, 1 раз сыграла вничью
и
проиграла 1 матч
с разницей мячей 6-3.
Команда Пласа Амадор, сыграв 10
матчей, выиграла 3 раза
,0 матчей завершила
вничью
и
потерпела 0 поражений
с разницей мячей 7-3.
Команда Антигуа в среднем
забивает 1 гола за игру, пропускает
0. Пласа Амадор
забивает 1, пропускает
0.
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
Угловые
Удары мимо ворот
Удары в створ ворот