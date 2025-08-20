20.08.2025
Смотреть онлайн Пласа Амадор - Манагуа 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Пласа Амадор — Манагуа, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Maracana
CONCACAF Central American Cup
Пласа Амадор
22'
30'
52'
Завершен
3 : 2
20 августа 2025
Манагуа
68'
81'
Пласа Амадор
22'
Пласа Амадор
30'
Счет после первого тайма 2:0
Пласа Амадор
52'
Манагуа
68'
Манагуа
81'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
13'
Манагуа - Угловой
17'
Пласа Амадор - Угловой
18'
Пласа Амадор - Угловой
21'
Пласа Амадор - Угловой
22'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
29'
Пласа Амадор - Угловой
30'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Пласа Амадор - Угловой
52'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
56'
Манагуа - Угловой
68'
Манагуа - 4-ый Гол
81'
Манагуа - 5-ый Гол
85'
Манагуа - Угловой
88'
Пласа Амадор - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Пласа Амадор — Манагуа
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
103
76
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
4
