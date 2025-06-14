Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Puente Alto - Comunal Cabrero 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Puente AltoComunal Cabrero . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
51'
78'
80'
90+4'
Завершен
4 : 2
14 июня 2025
Comunal Cabrero
26'
66'
Смотреть онлайн
Comunal Cabrero icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Puente Alto icon
51'
Comunal Cabrero icon
66'
Puente Alto icon
78'
Puente Alto icon
80'
Puente Alto icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
26'
Comunal Cabrero - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Puente Alto - Угловой
51'
Угловой
Puente Alto - Угловой
51'
Puente Alto - 2-ой Гол
59'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
66'
Comunal Cabrero - 3-ий Гол
71'
Угловой
Puente Alto - Угловой
78'
Puente Alto - 4-ый Гол
80'
Угловой
Puente Alto - Угловой
80'
Угловой
Puente Alto - Угловой
80'
Puente Alto - 5-ый Гол
83'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
84'
Угловой
Puente Alto - Угловой
90+2'
Угловой
Comunal Cabrero - Угловой
90+4'
Puente Alto - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Puente Alto — Comunal Cabrero

История последних встреч

Puente Alto
Puente Alto
Comunal Cabrero
Puente Alto
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.10.2025
Comunal Cabrero
Comunal Cabrero
1:1
Puente Alto
Puente Alto
Обзор

Статистика матча

Атаки
90
122
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
14
7
Комментарии к матчу
