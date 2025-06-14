14.06.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - Comunal Cabrero 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — Comunal Cabrero . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Чили - Терсера
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 4:2
Матч закончился со счётом 4:2
Превью матча Puente Alto — Comunal Cabrero
История последних встреч
Puente Alto
Comunal Cabrero
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.10.2025
Comunal Cabrero
1:1
Puente Alto
Статистика матча
Атаки
90
122
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
14
7
