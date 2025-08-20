Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Агуила - Олимпия 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: АгуилаОлимпия, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
CONCACAF Central American Cup
Агуила
30'
71'
Завершен
2 : 2
20 августа 2025
Олимпия
39'
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Агуила icon
30'
Олимпия icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
Агуила icon
71'
Олимпия icon
79'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Агуила - Угловой
29'
Угловой
Агуила - Угловой
30'
Агуила - 1-ый Гол
33'
Угловой
Олимпия - Угловой
39'
Олимпия - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Агуила - Угловой
70'
Угловой
Агуила - Угловой
71'
Агуила - 3-ий Гол
79'
Олимпия - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Олимпия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Агуила — Олимпия

Статистика матча

Владение мячом
Агуила Агуила
50%
Олимпия Олимпия
50%
Атаки
110
110
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Северсталь Северсталь
18 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
18 Февраля
19:10
СКА-Нева СКА-Нева
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
18 Февраля
19:00
Торпедо Торпедо
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
18 Февраля
19:30
Милан Милан
Комо Комо
18 Февраля
22:45
Дизель Пенза Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
18 Февраля
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
18 Февраля
19:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
Лукко Лукко
18 Февраля
19:30
ХК Рязань ХК Рязань
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
18 Февраля
19:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
18 Февраля
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA