20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Агуила — Олимпия, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
CONCACAF Central American Cup
Текстовая трансляция
4'
Агуила - Угловой
29'
Агуила - Угловой
30'
Агуила - 1-ый Гол
33'
Олимпия - Угловой
39'
Олимпия - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Агуила - Угловой
70'
Агуила - Угловой
71'
Агуила - 3-ий Гол
79'
Олимпия - 4-ый Гол
90+1'
Олимпия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
