22.08.2025
Смотреть онлайн Спортинг Сан-Мигелито - Эредиано 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Спортинг Сан-Мигелито — Эредиано, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Javier Cruz
CONCACAF Central American Cup
Спортинг Сан-Мигелито
45'
64'
Завершен
2 : 0
22 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
4'
Эредиано - Угловой
27'
Эредиано - Угловой
36'
Эредиано - Угловой
45'
Спортинг Сан-Мигелито - 1-ый Гол
48'
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
49'
Эредиано - Угловой
64'
Спортинг Сан-Мигелито - 2-ой Гол
78'
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
Превью матча Спортинг Сан-Мигелито — Эредиано
Статистика матча
Владение мячом
44%
Атаки
89
80
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу