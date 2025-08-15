15.08.2025
Смотреть онлайн КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Ханкук Вердс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: КА Индепендьенте Ла-Чоррера — Ханкук Вердс, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Агустин Мукита Санчес.
МСК, 3 тур, Стадион: Эстадио Агустин Мукита Санчес
CONCACAF Central American Cup
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
11'
41'
82'
Завершен
3 : 1
15 августа 2025
Ханкук Вердс
31'
Ханкук Вердс
31'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 1-ый Гол
14'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
23'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
30'
Ханкук Вердс - Угловой
30'
Ханкук Вердс - Угловой
31'
Ханкук Вердс - 2-ой Гол
38'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
41'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 3-ий Гол
45+2'
Ханкук Вердс - Угловой
48'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
59'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
75'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
82'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 4-ый Гол
90+3'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
Превью матча КА Индепендьенте Ла-Чоррера — Ханкук Вердс
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
81
72
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
11
4
