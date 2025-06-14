14.06.2025
Смотреть онлайн FC Basara Hyogo - Kobe FC 1970 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: FC Basara Hyogo — Kobe FC 1970 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
FC Basara Hyogo
79'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
FC Basara Hyogo - Угловой
21'
FC Basara Hyogo - Угловой
29'
FC Basara Hyogo - Угловой
36'
FC Basara Hyogo - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
FC Basara Hyogo - Угловой
55'
FC Basara Hyogo - Угловой
59'
FC Basara Hyogo - Угловой
75'
Kobe - Угловой
78'
FC Basara Hyogo - Угловой
79'
FC Basara Hyogo - 1-ый Гол
90'
Kobe - Угловой
90+1'
FC Basara Hyogo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча FC Basara Hyogo — Kobe FC 1970
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
124
68
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу