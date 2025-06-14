Смотреть онлайн Андира (20) - Rio Branco 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Андира (20) — Rio Branco . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .