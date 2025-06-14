Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Андира (20) - Rio Branco 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Андира (20)Rio Branco . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Андира (20)
22'
45+2'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Rio Branco
34'
79'
Андира (20) icon
22'
Rio Branco icon
34'
Андира (20) icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1 : 4,6
Rio Branco icon
79'
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,6
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Rio Branco - Угловой
17'
Угловой
Андира (20) - Угловой
18'
Угловой
Андира (20) - Угловой
19'
Угловой
Rio Branco - Угловой
22'
Андира (20) - 1-ый Гол
33'
Угловой
Rio Branco - Угловой
34'
Rio Branco - 2-ой Гол
41'
Угловой
Rio Branco - Угловой
45+2'
Андира (20) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 4,6
56'
Угловой
Rio Branco - Угловой
59'
Угловой
Rio Branco - Угловой
79'
Rio Branco - 4-ый Гол
84'
Угловой
Андира (20) - Угловой
85'
Угловой
Андира (20) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,6

Превью матча Андира (20) — Rio Branco

Статистика матча

Атаки
83
110
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
