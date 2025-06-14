Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Brew Saga - J-Lease FC 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Brew SagaJ-Lease FC . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Brew Saga
Завершен
0 : 5
14 июня 2025
J-Lease FC
14'
27'
39'
45+2'
63'
J-Lease FC icon
14'
J-Lease FC icon
27'
J-Lease FC icon
39'
J-Lease FC icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
J-Lease FC icon
63'
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
4'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
14'
J-Lease FC - 1-ый Гол
21'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
27'
J-Lease FC - 2-ой Гол
31'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
39'
J-Lease FC - 3-ий Гол
40'
Угловой
Brew Saga - Угловой
41'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
45+2'
J-Lease FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
50'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
51'
Угловой
Brew Saga - Угловой
53'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
63'
J-Lease FC - 5-ый Гол
74'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
76'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
82'
Угловой
Brew Saga - Угловой
90+2'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,0

Превью матча Brew Saga — J-Lease FC

История последних встреч

Brew Saga
Brew Saga
J-Lease FC
Brew Saga
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
J-Lease FC
J-Lease FC
3:1
Brew Saga
Brew Saga
Обзор

Статистика матча

Атаки
73
73
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
0
11
Комментарии к матчу
