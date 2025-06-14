14.06.2025
Смотреть онлайн Brew Saga - J-Lease FC 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Brew Saga — J-Lease FC . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 5
14 июня 2025
J-Lease FC
14'
27'
39'
45+2'
63'
J-Lease FC
14'
J-Lease FC
27'
J-Lease FC
39'
J-Lease FC
45+2'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,0
J-Lease FC
63'
Матч закончился со счётом 0:5 : 1,0
Текстовая трансляция
4'
J-Lease FC - Угловой
4'
J-Lease FC - Угловой
14'
J-Lease FC - 1-ый Гол
21'
J-Lease FC - Угловой
27'
J-Lease FC - 2-ой Гол
31'
J-Lease FC - Угловой
39'
J-Lease FC - 3-ий Гол
40'
Brew Saga - Угловой
41'
J-Lease FC - Угловой
45+2'
J-Lease FC - 4-ый Гол
50'
J-Lease FC - Угловой
51'
Brew Saga - Угловой
53'
J-Lease FC - Угловой
63'
J-Lease FC - 5-ый Гол
74'
J-Lease FC - Угловой
76'
J-Lease FC - Угловой
82'
Brew Saga - Угловой
90+2'
J-Lease FC - Угловой
Превью матча Brew Saga — J-Lease FC
История последних встреч
Brew Saga
J-Lease FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
J-Lease FC
3:1
Brew Saga
Статистика матча
Атаки
73
73
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
0
11
