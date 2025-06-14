14.06.2025
Смотреть онлайн Нобеока Агата - Вероскронос Цуно 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Нобеока Агата — Вероскронос Цуно . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Вероскронос Цуно
89'
90+5'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Вероскронос Цуно
89'
Вероскронос Цуно
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Нобеока Агата - Угловой
10'
Нобеока Агата - Угловой
13'
Вероскронос Цуно - Угловой
30'
Вероскронос Цуно - Угловой
32'
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Нобеока Агата - Угловой
63'
Нобеока Агата - Угловой
76'
Нобеока Агата - Угловой
85'
Вероскронос Цуно - Угловой
89'
Вероскронос Цуно - 1-ый Гол
90+5'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
Превью матча Нобеока Агата — Вероскронос Цуно
История последних встреч
Нобеока Агата
Вероскронос Цуно
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.09.2025
Вероскронос Цуно
1:1
Нобеока Агата
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
88
56
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
9
