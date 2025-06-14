Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Нобеока Агата - Вероскронос Цуно 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Нобеока АгатаВероскронос Цуно . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Нобеока Агата
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Вероскронос Цуно
89'
90+5'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Вероскронос Цуно icon
89'
Вероскронос Цуно icon
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Нобеока Агата - Угловой
10'
Угловой
Нобеока Агата - Угловой
13'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
30'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
32'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Угловой
Нобеока Агата - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
63'
Угловой
Нобеока Агата - Угловой
76'
Угловой
Нобеока Агата - Угловой
85'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
89'
Вероскронос Цуно - 1-ый Гол
90+5'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2

Превью матча Нобеока Агата — Вероскронос Цуно

История последних встреч

Нобеока Агата
Нобеока Агата
Вероскронос Цуно
Нобеока Агата
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.09.2025
Вероскронос Цуно
Вероскронос Цуно
1:1
Нобеока Агата
Нобеока Агата
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нобеока Агата Нобеока Агата
51%
Вероскронос Цуно Вероскронос Цуно
49%
Атаки
88
56
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
9
Комментарии к матчу
