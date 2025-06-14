14.06.2025
Смотреть онлайн Нью Таун Иглз - Саут Хобарт - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Нью Таун Иглз — Саут Хобарт - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Нью Таун Иглз
35'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
23'
Саут Хобарт - Резерв - 1-ый Гол
31'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
Нью Таун Иглз - 2-ой Гол
38'
Нью Таун Иглз - Угловой
39'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
47'
Нью Таун Иглз - Угловой
50'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
53'
Нью Таун Иглз - Угловой
59'
Нью Таун Иглз - Угловой
62'
Нью Таун Иглз - Угловой
68'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
82'
Нью Таун Иглз - Угловой
Превью матча Нью Таун Иглз — Саут Хобарт - Резерв
Статистика матча
Атаки
71
95
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
5
1
