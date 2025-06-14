Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Glenorchy Knights Women - Devonport City Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Glenorchy Knights WomenDevonport City Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Glenorchy Knights Women
25'
Завершен
1 : 6
14 июня 2025
Devonport City Women
5'
61'
63'
75'
90'
90+4'
Devonport Strikers Women icon
5'
Glenorchy Knights Women icon
25'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
Devonport Strikers Women icon
61'
Devonport Strikers Women icon
63'
Devonport Strikers Women icon
75'
Devonport Strikers Women icon
90'
Devonport Strikers Women icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
5'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
5'
Devonport Strikers Women - 1-ый Гол
14'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
25'
Glenorchy Knights Women - 2-ой Гол
26'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
27'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
48'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
50'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
50'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
53'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
60'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
60'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
61'
Devonport Strikers Women - 3-ий Гол
63'
Devonport Strikers Women - 4-ый Гол
74'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
75'
Devonport Strikers Women - 5-ый Гол
78'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
82'
Угловой
Devonport Strikers Women - Угловой
90'
Devonport Strikers Women - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Glenorchy Knights Women - Угловой
90+4'
Devonport Strikers Women - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6

Превью матча Glenorchy Knights Women — Devonport City Women

История последних встреч

Glenorchy Knights Women
Glenorchy Knights Women
Devonport City Women
Glenorchy Knights Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Devonport City Women
Devonport City Women
5:0
Glenorchy Knights Women
Glenorchy Knights Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
63
78
Угловые
1
14
Удары мимо ворот
1
8
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу
