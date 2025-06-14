14.06.2025
Смотреть онлайн Glenorchy Knights Women - Devonport City Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Glenorchy Knights Women — Devonport City Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Завершен
1 : 6
14 июня 2025
Devonport City Women
5'
61'
63'
75'
90'
90+4'
Devonport Strikers Women
90+4'
Текстовая трансляция
3'
Devonport Strikers Women - Угловой
5'
Devonport Strikers Women - Угловой
5'
Devonport Strikers Women - 1-ый Гол
14'
Devonport Strikers Women - Угловой
25'
Glenorchy Knights Women - 2-ой Гол
26'
Devonport Strikers Women - Угловой
27'
Devonport Strikers Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
48'
Devonport Strikers Women - Угловой
50'
Devonport Strikers Women - Угловой
50'
Devonport Strikers Women - Угловой
53'
Devonport Strikers Women - Угловой
60'
Devonport Strikers Women - Угловой
60'
Devonport Strikers Women - Угловой
61'
Devonport Strikers Women - 3-ий Гол
63'
Devonport Strikers Women - 4-ый Гол
74'
Devonport Strikers Women - Угловой
75'
Devonport Strikers Women - 5-ый Гол
78'
Devonport Strikers Women - Угловой
82'
Devonport Strikers Women - Угловой
90'
Devonport Strikers Women - 6-ый Гол
90+2'
Glenorchy Knights Women - Угловой
90+4'
Devonport Strikers Women - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6
Превью матча Glenorchy Knights Women — Devonport City Women
История последних встреч
Glenorchy Knights Women
Devonport City Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Devonport City Women
5:0
Glenorchy Knights Women
Статистика матча
Атаки
63
78
Угловые
1
14
Удары мимо ворот
1
8
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу