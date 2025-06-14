Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Таруна - Женщины - Саут Хобарт - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Таруна - ЖенщиныСаут Хобарт - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Таруна - Женщины
Завершен
0 : 7
14 июня 2025
Саут Хобарт - Женщины
15'
23'
37'
42'
45'
71'
73'
Саут Хобарт - Женщины icon
15'
Саут Хобарт - Женщины icon
23'
Саут Хобарт - Женщины icon
37'
Саут Хобарт - Женщины icon
42'
Саут Хобарт - Женщины icon
45'
Счет после первого тайма 0:5
Саут Хобарт - Женщины icon
71'
Саут Хобарт - Женщины icon
73'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Таруна - Женщины - Угловой
15'
Саут Хобарт - Женщины - 1-ый Гол
23'
Саут Хобарт - Женщины - 2-ой Гол
37'
Саут Хобарт - Женщины - 3-ий Гол
42'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
42'
Саут Хобарт - Женщины - 4-ый Гол
45'
Саут Хобарт - Женщины - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 0:5
59'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
71'
Угловой
Саут Хобарт - Женщины - Угловой
71'
Саут Хобарт - Женщины - 6-ый Гол
73'
Саут Хобарт - Женщины - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7

Превью матча Таруна - Женщины — Саут Хобарт - Женщины

История последних встреч

Таруна - Женщины
Таруна - Женщины
Саут Хобарт - Женщины
Таруна - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Саут Хобарт - Женщины
Саут Хобарт - Женщины
6:2
Таруна - Женщины
Таруна - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
74
77
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
4
17
Комментарии к матчу
