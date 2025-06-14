14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины: Riverside Olympic Women — Кингборо Лайонс - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Суперлига - Женщины
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Кингборо Лайонс - Женщины
8'
30'
60'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
8'
Кингборо Лайонс - Женщины - 1-ый Гол
13'
Riverside Olympic Women - Угловой
17'
Riverside Olympic Women - Угловой
30'
Кингборо Лайонс - Женщины - 2-ой Гол
34'
Кингборо Лайонс - Женщины - Угловой
44'
Riverside Olympic Women - Угловой
56'
Кингборо Лайонс - Женщины - Угловой
60'
Кингборо Лайонс - Женщины - 3-ий Гол
Превью матча Riverside Olympic Women — Кингборо Лайонс - Женщины
История последних встреч
Riverside Olympic Women
Кингборо Лайонс - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Кингборо Лайонс - Женщины
6:1
Riverside Olympic Women
Статистика матча
Атаки
4
12
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
4
13
