14.06.2025
Смотреть онлайн Marlin Coast Rangers - Пенинсула Пауэр 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Кубок Австралии - Квалификация: Marlin Coast Rangers — Пенинсула Пауэр . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Австралии - Квалификация
Marlin Coast Rangers
45'
56'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Пенинсула Пауэр
12'
66'
Пенинсула Пауэр
12'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Пенинсула Пауэр
66'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
5'
Пенинсула Пауэр - Угловой
12'
Пенинсула Пауэр - 1-ый Гол
22'
Пенинсула Пауэр - Угловой
26'
Пенинсула Пауэр - Угловой
38'
Пенинсула Пауэр - Угловой
45'
Marlin Coast Rangers - 2-ой Гол
54'
Marlin Coast Rangers - Угловой
56'
Marlin Coast Rangers - 3-ий Гол
60'
Пенинсула Пауэр - Угловой
66'
Пенинсула Пауэр - 4-ый Гол
71'
Пенинсула Пауэр - Угловой
78'
Пенинсула Пауэр - Угловой
79'
Пенинсула Пауэр - Угловой
108'
Пенинсула Пауэр - 1-ый Гол
119'
Пенинсула Пауэр - Угловой
Счет после дополнительного времени 2:3 : 3,2
Превью матча Marlin Coast Rangers — Пенинсула Пауэр
Статистика матча
Атаки
39,28,11
88,63,25
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
3,3,0
5,3,2
Удары в створ ворот
6,4,2
11,8,3
