Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Логан Лайтнинг - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ФКПЛ - Женщины: ФК Вирджиния Юнайтед - ЖенщиныЛоган Лайтнинг - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины
29'
63'
81'
Завершен
3 : 4
14 июня 2025
Логан Лайтнинг - Женщины
32'
46'
49'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины icon
29'
Логан Лайтнинг - Женщины icon
32'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
Логан Лайтнинг - Женщины icon
46'
Логан Лайтнинг - Женщины icon
49'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины icon
63'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины icon
81'
Логан Лайтнинг - Женщины icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
29'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 1-ый Гол
32'
Логан Лайтнинг - Женщины - 2-ой Гол
44'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
46'
Логан Лайтнинг - Женщины - 3-ий Гол
49'
Логан Лайтнинг - Женщины - 4-ый Гол
54'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
55'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
59'
Угловой
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
61'
Угловой
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
63'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 5-ый Гол
67'
Угловой
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
69'
Угловой
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
81'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
90+1'
Логан Лайтнинг - Женщины - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,0

Превью матча ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Логан Лайтнинг - Женщины

Статистика матча

Атаки
49
76
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
10
11
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
Севилья Севилья
Овьедо Овьедо
14 Декабря
16:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
14 Декабря
21:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Челны Челны
14 Декабря
13:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
14 Декабря
13:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
ХК Челмет ХК Челмет
14 Декабря
11:00
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
14 Декабря
17:30
ХК Тамбов ХК Тамбов
Барс Барс
14 Декабря
13:00
ХК Ростов ХК Ростов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
14 Декабря
13:00
Флорида Флорида
Даллас Даллас
14 Декабря
04:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA