14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Логан Лайтнинг - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ФКПЛ - Женщины: ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Логан Лайтнинг - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины
29'
63'
81'
Завершен
3 : 4
14 июня 2025
Логан Лайтнинг - Женщины
32'
46'
49'
90+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
Логан Лайтнинг - Женщины
90+1'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,0
Текстовая трансляция
12'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
29'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 1-ый Гол
32'
Логан Лайтнинг - Женщины - 2-ой Гол
44'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
46'
Логан Лайтнинг - Женщины - 3-ий Гол
49'
Логан Лайтнинг - Женщины - 4-ый Гол
54'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
55'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
59'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
61'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
63'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 5-ый Гол
67'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - Угловой
69'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
81'
ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины - 6-ый Гол
90+1'
Логан Лайтнинг - Женщины - Угловой
90+1'
Логан Лайтнинг - Женщины - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,0
Превью матча ФК Вирджиния Юнайтед - Женщины — Логан Лайтнинг - Женщины
Статистика матча
Атаки
49
76
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
10
11
Комментарии к матчу