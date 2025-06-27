Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн США (Ж) - Ирландия - Женщины 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: США (Ж)Ирландия - Женщины . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Vimarest Diaz.

МСК
Women’s International
США (Ж)
19'
45+4'
53'
63'
Завершен
4 : 0
27 июня 2025
Ирландия - Женщины
США (Ж) icon
19'
США (Ж) icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
США (Ж) icon
53'
США (Ж) icon
63'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
США (Ж) - Угловой
9'
Угловой
США (Ж) - Угловой
18'
Угловой
США (Ж) - Угловой
19'
США (Ж) - 1-ый Гол
26'
Угловой
США (Ж) - Угловой
37'
Угловой
США (Ж) - Угловой
40'
Угловой
США (Ж) - Угловой
45+4'
США (Ж) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
53'
США (Ж) - 3-ий Гол
63'
США (Ж) - 4-ый Гол
84'
Угловой
США (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1

Превью матча США (Ж) — Ирландия - Женщины

США (Ж) США (Ж)
4
США
Naomi Girma
9
США
Allyson Sentnor
21
США
Alyssa Thompson
14
США
Эмили Соннетт
16
США
Розе Лавелль
15
США
Claire Catherine Hutton
17
США
Sam Coffey
12
США
Michelle Cooper
23
США
Lilly Ann Reale
18
США
Claudia Dickey
8
США
Avery Patterson
Тренер
Англия
Emma Hayes
Ирландия - Женщины Ирландия - Женщины
21
Англия
Emily Murphy
15
Ирландия
Lucy Jane Quinn
12
Англия
Anna Patten
9
Ирландия
Эмбер Барретт
1
Ирландия
Кортни Броснан
6
Ирландия
Меган Коннолли
5
Ирландия
Клоэ Мустаки
18
Ирландия
Kyra Taylor Carusa
2
Ирландия
Jessica Stapleton
8
Ирландия
Руэша Литтлджон
4
Англия
Caitlin Mary Hayes
Тренер
Англия
Carla Ward

История последних встреч

США (Ж)
США (Ж)
Ирландия - Женщины
США (Ж)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.06.2025
США (Ж)
США (Ж)
4:0
Ирландия - Женщины
Ирландия - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
75
39
Угловые
7
0
Фолы
8
5
Удары (всего)
12
1
Удары мимо ворот
10
0
Удары в створ ворот
11
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Vimarest Diaz (Доминиканская Республика).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 1 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Vimarest Diaz назначал пенальти

Комментарии к матчу
