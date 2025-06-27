Смотреть онлайн США (Ж) - Ирландия - Женщины 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: США (Ж) — Ирландия - Женщины . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Vimarest Diaz.
Превью матча США (Ж) — Ирландия - Женщины
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Vimarest Diaz (Доминиканская Республика).
За последние 1 матчей судья показал 1 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Vimarest Diaz назначал пенальти