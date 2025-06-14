14.06.2025
Смотреть онлайн FC Hakata - Nippon Steel Oita 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: FC Hakata — Nippon Steel Oita . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 4
14 июня 2025
Nippon Steel Oita
4'
45+2'
57'
74'
Nippon Steel Oita
45+2'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
4'
Nippon Steel Oita - Угловой
4'
Nippon Steel Oita - 1-ый Гол
11'
FC Hakata - Угловой
12'
FC Hakata - Угловой
14'
FC Hakata - Угловой
21'
FC Hakata - Угловой
23'
FC Hakata - Угловой
44'
FC Hakata - Угловой
45'
Nippon Steel Oita - Угловой
45+2'
Nippon Steel Oita - 2-ой Гол
50'
FC Hakata - Угловой
50'
FC Hakata - Угловой
53'
Nippon Steel Oita - Угловой
54'
Nippon Steel Oita - Угловой
54'
Nippon Steel Oita - Угловой
57'
Nippon Steel Oita - 3-ий Гол
74'
Nippon Steel Oita - 4-ый Гол
Превью матча FC Hakata — Nippon Steel Oita
История последних встреч
FC Hakata
Nippon Steel Oita
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Nippon Steel Oita
2:0
FC Hakata
Статистика матча
Владение мячом
63%
Атаки
95
73
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
2
6
