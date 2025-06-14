14.06.2025
Смотреть онлайн Насину - ФК Лабаса 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: Насину — ФК Лабаса . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
Текстовая трансляция
7'
ФК Лабаса - Угловой
10'
ФК Лабаса - Угловой
20'
ФК Лабаса - Угловой
20'
ФК Лабаса - 1-ый Гол
24'
ФК Лабаса - 2-ой Гол
32'
ФК Лабаса - Угловой
43'
ФК Лабаса - Угловой
45'
ФК Лабаса - Угловой
45+2'
ФК Лабаса - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
57'
Насину - Угловой
65'
ФК Лабаса - Угловой
77'
ФК Лабаса - 4-ый Гол
79'
ФК Лабаса - 5-ый Гол
81'
ФК Лабаса - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:6
Превью матча Насину — ФК Лабаса
Статистика матча
Атаки
60
65
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
11
Комментарии к матчу