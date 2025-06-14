Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Насину - ФК Лабаса 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиЧемпионат Фиджи по футболу: НасинуФК Лабаса . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
Насину
Завершен
0 : 6
14 июня 2025
ФК Лабаса
20'
24'
45+2'
77'
79'
81'
ФК Лабаса icon
20'
ФК Лабаса icon
24'
ФК Лабаса icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:3
ФК Лабаса icon
77'
ФК Лабаса icon
79'
ФК Лабаса icon
81'
Матч закончился со счётом 0:6
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
10'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
20'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
20'
ФК Лабаса - 1-ый Гол
24'
ФК Лабаса - 2-ой Гол
32'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
43'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
45'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
45+2'
ФК Лабаса - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
57'
Угловой
Насину - Угловой
65'
Угловой
ФК Лабаса - Угловой
77'
ФК Лабаса - 4-ый Гол
79'
ФК Лабаса - 5-ый Гол
81'
ФК Лабаса - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:6

Превью матча Насину — ФК Лабаса

Статистика матча

Атаки
60
65
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
11
Комментарии к матчу
