14.06.2025
Смотреть онлайн Assisense U23 - Tanabi U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста Серия B: Assisense U23 — Tanabi U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста Серия B
Assisense U23
66'
74'
Отменен
2 : 3
14 июня 2025
Tanabi U23
49'
61'
90+4'
Счет после первого тайма 0:0
Tanabi U23
49'
Tanabi U23
61'
Assisense U23
66'
Assisense U23
74'
Tanabi U23
90+4'
Текстовая трансляция
21'
Tanabi U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Assisense U23 - Угловой
49'
Tanabi U23 - 1-ый Гол
55'
Tanabi U23 - Угловой
59'
Tanabi U23 - Угловой
61'
Tanabi U23 - 2-ой Гол
66'
Assisense U23 - Угловой
66'
Assisense U23 - 3-ий Гол
68'
Tanabi U23 - Угловой
70'
Assisense U23 - Угловой
74'
Assisense U23 - 4-ый Гол
90+4'
Tanabi U23 - 5-ый Гол
Превью матча Assisense U23 — Tanabi U23
История последних встреч
Assisense U23
Tanabi U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Tanabi U23
1:0
Assisense U23
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
74
62
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
5
9
