14.06.2025
Смотреть онлайн Ipswich FC U23 - Кабулчер U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Ipswich FC U23 — Кабулчер U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL U23
Ipswich FC U23
6'
14'
17'
25'
29'
38'
64'
90'
Завершен
8 : 1
14 июня 2025
Кабулчер U23
78'
Ipswich FC U23
14'
Ipswich FC U23
17'
Ipswich FC U23
25'
Ipswich FC U23
29'
Ipswich FC U23
38'
Счет после первого тайма 6:0 : 1,1
Ipswich FC U23
64'
Кабулчер U23
78'
Ipswich FC U23
90'
Матч закончился со счётом 8:1
Текстовая трансляция
3'
Ipswich FC U23 - Угловой
6'
Ipswich FC U23 - Угловой
6'
Ipswich FC U23 - 1-ый Гол
14'
Ipswich FC U23 - 2-ой Гол
17'
Ipswich FC U23 - 3-ий Гол
22'
Ipswich FC U23 - Угловой
23'
Ipswich FC U23 - Угловой
24'
Ipswich FC U23 - Угловой
25'
Ipswich FC U23 - 4-ый Гол
29'
Ipswich FC U23 - 5-ый Гол
38'
Ipswich FC U23 - 6-ый Гол
43'
Ipswich FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 6:0 : 1,1
50'
Кабулчер U23 - Угловой
60'
Кабулчер U23 - Угловой
64'
Ipswich FC U23 - 7-ый Гол
78'
Кабулчер U23 - Угловой
78'
Кабулчер U23 - 8-ый Гол
80'
Ipswich FC U23 - Угловой
85'
Кабулчер U23 - Угловой
90'
Кабулчер U23 - Угловой
90'
Ipswich FC U23 - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 8:1
Превью матча Ipswich FC U23 — Кабулчер U23
Статистика матча
Атаки
49
45
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
18
4
