14.06.2025

Смотреть онлайн Ipswich FC U23 - Кабулчер U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Ipswich FC U23Кабулчер U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Ipswich FC U23
6'
14'
17'
25'
29'
38'
64'
90'
Завершен
8 : 1
14 июня 2025
Кабулчер U23
78'
Смотреть онлайн
Ipswich FC U23 icon
6'
Ipswich FC U23 icon
14'
Ipswich FC U23 icon
17'
Ipswich FC U23 icon
25'
Ipswich FC U23 icon
29'
Ipswich FC U23 icon
38'
Счет после первого тайма 6:0 : 1,1
Ipswich FC U23 icon
64'
Кабулчер U23 icon
78'
Ipswich FC U23 icon
90'
Матч закончился со счётом 8:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
6'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
6'
Ipswich FC U23 - 1-ый Гол
14'
Ipswich FC U23 - 2-ой Гол
17'
Ipswich FC U23 - 3-ий Гол
22'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
23'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
24'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
25'
Ipswich FC U23 - 4-ый Гол
29'
Ipswich FC U23 - 5-ый Гол
38'
Ipswich FC U23 - 6-ый Гол
43'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 6:0 : 1,1
50'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
60'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
64'
Ipswich FC U23 - 7-ый Гол
78'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
78'
Кабулчер U23 - 8-ый Гол
80'
Угловой
Ipswich FC U23 - Угловой
85'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
90'
Угловой
Кабулчер U23 - Угловой
90'
Ipswich FC U23 - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 8:1

Превью матча Ipswich FC U23 — Кабулчер U23

Статистика матча

Атаки
49
45
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
18
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA