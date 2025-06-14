14.06.2025
Смотреть онлайн Борундара - Эльтхам Редбаккс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Борундара — Эльтхам Редбаккс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Борундара
86'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Эльтхам Редбаккс
26'
Текстовая трансляция
14'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
26'
Борундара - Угловой
26'
Эльтхам Редбаккс - 1-ый Гол
39'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
61'
Борундара - Угловой
66'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
70'
Борундара - Угловой
86'
Борундара - Угловой
86'
Борундара - 2-ой Гол
88'
Борундара - Угловой
88'
Борундара - Угловой
90+3'
Борундара - Угловой
90+4'
Эльтхам Редбаккс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Борундара — Эльтхам Редбаккс
Статистика матча
Атаки
107
129
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
8
13
Комментарии к матчу