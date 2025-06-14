Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Нунавадинг - Гоулберн Вэлли Санс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Victoria Premier League 2: НунавадингГоулберн Вэлли Санс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .

МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Нунавадинг
58'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Гоулберн Вэлли Санс
54'
83'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Гоулберн Вэлли Санс icon
54'
Нунавадинг icon
58'
Гоулберн Вэлли Санс icon
83'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Нунавадинг - Угловой
29'
Угловой
Нунавадинг - Угловой
37'
Гоулберн Вэлли Санс - Незабитый пенальти
38'
Угловой
Гоулберн Вэлли Санс - Угловой
45+2'
Угловой
Нунавадинг - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
49'
Угловой
Нунавадинг - Угловой
54'
Гоулберн Вэлли Санс - 1-ый Гол
58'
Нунавадинг - 2-ой Гол
67'
Угловой
Гоулберн Вэлли Санс - Угловой
76'
Угловой
Нунавадинг - Угловой
80'
Угловой
Гоулберн Вэлли Санс - Угловой
83'
Гоулберн Вэлли Санс - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Нунавадинг — Гоулберн Вэлли Санс

Команда Нунавадинг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-2.

Статистика матча

Атаки
105
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
