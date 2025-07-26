Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Ривадавиа Де Мендоса - Бельграно 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Ривадавиа Де МендосаБельграно, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Bautista Gargantini. Судить этот матч будет Juan Pafundi.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Bautista Gargantini
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Ривадавиа Де Мендоса
Завершен
0 : 0
26 июля 2025
Бельграно
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Бельграно - Угловой
43'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
49'
Угловой
Бельграно - Угловой
53'
Угловой
Бельграно - Угловой
61'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
72'
Угловой
Бельграно - Угловой
75'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,3

Превью матча Ривадавиа Де Мендоса — Бельграно

Команда Ривадавиа Де Мендоса в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.

Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
1
Аргентина
Ezequiel Centurion
14
Аргентина
Luciano Gomez
27
Pedro Souto
5
Аргентина
Tomas Bottari
40
Парагвай
Ivan Villalba
42
Аргентина
Sheyko Studer
34
Аргентина
kevin Retamar
25
Аргентина
Franco Maximiliano Amarfil
9
Парагвай
Alex Adrian Arce Barrios
22
Колумбия
Себастьян Вилья
24
Аргентина
Thomas Ortega
Тренер
Аргентина
Alfredo Berti
Бельграно Бельграно
25
Уругвай
Тьяго Кардозо
8
Аргентина
Gabriel Compagnucci
33
Аргентина
Tobias Ostchega
37
Troilo
17
Аргентина
Лисандро Лопез
14
Аргентина
Leonardo Morales
5
Аргентина
Santiago Longo
11
Аргентина
Francisco Gonzalez
12
Аргентина
Ulises Sanchez
22
Аргентина
Nicolas Fernandez
9
Аргентина
Lucas Passerini
Тренер
Аргентина
Рикардо Зилински

Статистика матча

Владение мячом
Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
61%
Бельграно Бельграно
39%
Атаки
118
104
Угловые
3
4
Фолы
11
10
Удары (всего)
7
5
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Pafundi (Аргентина).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Juan Pafundi назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
24 Января
14:30
Торпедо Торпедо
СКА СКА
24 Января
17:00
Трактор Трактор
Адмирал Адмирал
24 Января
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
Барыс Барыс
24 Января
17:00
AK Барс AK Барс
Сибирь Сибирь
24 Января
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
24 Января
17:10
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
24 Января
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Челны Челны
24 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулвергемптон Вулвергемптон
24 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA