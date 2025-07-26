Смотреть онлайн Ривадавиа Де Мендоса - Бельграно 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Ривадавиа Де Мендоса — Бельграно, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Bautista Gargantini. Судить этот матч будет Juan Pafundi.
Превью матча Ривадавиа Де Мендоса — Бельграно
Команда Ривадавиа Де Мендоса в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Juan Pafundi (Аргентина).
За последние 3 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Juan Pafundi назначал пенальти