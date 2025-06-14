14.06.2025
Смотреть онлайн Гаруда Дарвин - Дарвин Олимпик 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Дарвин - Премьер-лига: Гаруда Дарвин — Дарвин Олимпик . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Дарвин - Премьер-лига
Гаруда Дарвин
86'
89'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Дарвин Олимпик
45+5'
74'
Дарвин Олимпик
45+5'
Счет после первого тайма 0:1
Дарвин Олимпик
74'
Garuda FC
86'
Garuda FC
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
6'
Garuda FC - Угловой
8'
Дарвин Олимпик - Угловой
33'
Дарвин Олимпик - Угловой
45+5'
Дарвин Олимпик - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Garuda FC - Угловой
53'
Дарвин Олимпик - Угловой
60'
Дарвин Олимпик - Угловой
63'
Garuda FC - Угловой
74'
Дарвин Олимпик - 2-ой Гол
76'
Garuda FC - Угловой
76'
Garuda FC - Угловой
83'
Дарвин Олимпик - Угловой
86'
Garuda FC - 3-ий Гол
89'
Garuda FC - Угловой
89'
Garuda FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Гаруда Дарвин — Дарвин Олимпик
История последних встреч
Гаруда Дарвин
Дарвин Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Дарвин Олимпик
6:1
Гаруда Дарвин
Статистика матча
Атаки
60
115
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
3
11
