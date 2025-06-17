17.06.2025
Смотреть онлайн Рампла - Колон Монтевидео 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Рампла — Колон Монтевидео, 6 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Olimpico
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Рампла
90+1'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
7'
Колон Монтевидео - Угловой
20'
Рампла - Угловой
24'
Колон Монтевидео - Угловой
24'
Колон Монтевидео - Угловой
25'
Колон Монтевидео - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Рампла - Угловой
67'
Рампла - Угловой
72'
Рампла - Угловой
74'
Рампла - Угловой
75'
Рампла - Незабитый пенальти
90'
Колон Монтевидео - Угловой
90'
Колон Монтевидео - Угловой
90+1'
Рампла - 1-ый Гол
90+8'
Рампла - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Рампла — Колон Монтевидео
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
85
85
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу