06.07.2025
матче турнира Австралия — Австралия - Северный Новый Южный Уэльс - Дивизион 1: Кахибах — Саут Кардифф, 6 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Австралия - Северный Новый Южный Уэльс - Дивизион 1
Завершен
2 : 0
06 июля 2025
Превью матча Кахибах — Саут Кардифф
История последних встреч
Кахибах
Саут Кардифф
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.07.2025
Саут Кардифф
2:4
Кахибах
