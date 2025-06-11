11.06.2025
Смотреть онлайн Эрчим - Ховд 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Монголия — Чемпионат Монголии по футболу: Эрчим — Ховд . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
Текстовая трансляция
5'
Ховд - Угловой
10'
Ховд - Угловой
12'
Ховд - Угловой
14'
Ховд - 1-ый Гол
27'
Эрчим - 2-ой Гол
29'
Ховд - Угловой
36'
Ховд - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
49'
Эрчим - Угловой
50'
Ховд - Угловой
65'
Ховд - Угловой
71'
Ховд - Угловой
74'
Ховд - Угловой
75'
Ховд - Угловой
77'
Ховд - 3-ий Гол
82'
Ховд - Угловой
90'
Ховд - Угловой
90+2'
Ховд - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0
