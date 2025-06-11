Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Эрчим - Ховд 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МонголияЧемпионат Монголии по футболу: ЭрчимХовд . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Эрчим
27'
Завершен
1 : 3
11 июня 2025
Ховд
14'
77'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ховд icon
14'
Эрчим icon
27'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Ховд icon
77'
Ховд icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ховд - Угловой
10'
Угловой
Ховд - Угловой
12'
Угловой
Ховд - Угловой
14'
Ховд - 1-ый Гол
27'
Эрчим - 2-ой Гол
29'
Угловой
Ховд - Угловой
36'
Угловой
Ховд - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
49'
Угловой
Эрчим - Угловой
50'
Угловой
Ховд - Угловой
65'
Угловой
Ховд - Угловой
71'
Угловой
Ховд - Угловой
74'
Угловой
Ховд - Угловой
75'
Угловой
Ховд - Угловой
77'
Ховд - 3-ий Гол
82'
Угловой
Ховд - Угловой
90'
Угловой
Ховд - Угловой
90+2'
Ховд - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0

Превью матча Эрчим — Ховд

Статистика матча

Владение мячом
Эрчим Эрчим
29%
Ховд Ховд
71%
Атаки
85
119
Угловые
1
12
Удары мимо ворот
3
16
Удары в створ ворот
1
16
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 Декабря
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
ПСЖ ПСЖ
10 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Пафос ФК Пафос ФК
10 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Будё-Глимт Будё-Глимт
10 Декабря
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Ньюкасл Ньюкасл
10 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Челны Челны
10 Декабря
18:30
Чайка U20 Чайка U20
МХК Спартак МХК Спартак
10 Декабря
18:30
Бенфика Бенфика
Наполи Наполи
10 Декабря
23:00
ХК Ростов ХК Ростов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
10 Декабря
19:00
КооКоо КооКоо
КалПа КалПа
10 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA