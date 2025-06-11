Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Humaita AC - Assermurb U20 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Humaita ACAssermurb U20 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Humaita AC
39'
76'
88'
89'
90+2'
Завершен
5 : 0
11 июня 2025
Assermurb U20
Смотреть онлайн
Humaita AC icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Humaita AC icon
76'
Humaita AC icon
88'
Humaita AC icon
89'
Humaita AC icon
90+2'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
34'
Угловой
Humaita AC - Угловой
39'
Humaita AC - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Humaita AC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Humaita AC - Угловой
52'
Угловой
Humaita AC - Угловой
76'
Humaita AC - 2-ой Гол
78'
Угловой
Humaita AC - Угловой
79'
Угловой
Humaita AC - Угловой
86'
Угловой
Humaita AC - Угловой
88'
Humaita AC - 3-ий Гол
89'
Humaita AC - 4-ый Гол
90+2'
Humaita AC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Humaita AC — Assermurb U20

Статистика матча

Атаки
103
95
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
15
1
Комментарии к матчу
