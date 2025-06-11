Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Sao Francisco AC U20 - Santa Cruz Acre U20 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Sao Francisco AC U20Santa Cruz Acre U20 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Sao Francisco AC U20
Завершен
0 : 8
11 июня 2025
Santa Cruz Acre U20
1'
19'
28'
48'
55'
60'
76'
90+2'
Santa Cruz Acre U20 icon
1'
Santa Cruz Acre U20 icon
19'
Santa Cruz Acre U20 icon
28'
Счет после первого тайма 0:3
Santa Cruz Acre U20 icon
48'
Santa Cruz Acre U20 icon
55'
Santa Cruz Acre U20 icon
60'
Santa Cruz Acre U20 icon
76'
Santa Cruz Acre U20 icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:8
Текстовая трансляция
1'
Santa Cruz Acre U20 - 1-ый Гол
19'
Santa Cruz Acre U20 - 2-ой Гол
28'
Santa Cruz Acre U20 - 3-ий Гол
37'
Угловой
Santa Cruz Acre U20 - Угловой
45'
Угловой
Sao Francisco AC U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
48'
Santa Cruz Acre U20 - 4-ый Гол
55'
Santa Cruz Acre U20 - 5-ый Гол
60'
Santa Cruz Acre U20 - 6-ый Гол
76'
Santa Cruz Acre U20 - 7-ый Гол
80'
Угловой
Sao Francisco AC U20 - Угловой
90'
Угловой
Sao Francisco AC U20 - Угловой
90+2'
Santa Cruz Acre U20 - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:8

Превью матча Sao Francisco AC U20 — Santa Cruz Acre U20

Статистика матча

Атаки
71
87
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
2
18
Удары в створ ворот
1
13
