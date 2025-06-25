Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Brooke House FC Women - Sporting Jacksonville II Women 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Brooke House FC WomenSporting Jacksonville II Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Brooke House FC Women
Завершен
0 : 6
25 июня 2025
Sporting Jacksonville II Women
Превью матча Brooke House FC Women — Sporting Jacksonville II Women

Команда Brooke House FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

