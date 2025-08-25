Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Бока Х - Банфилд 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бока ХБанфилд, 1/32 финала . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Alberto Jose Armando. Судить этот матч будет Nicolas Lamolina.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Alberto Jose Armando
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Бока Х
Miguel Merentiel 55'
Эдинсон Кавани 82'
Завершен
2 : 0
25 августа 2025
Банфилд
Счет после первого тайма 0:0
Miguel Merentiel icon
55'
Эдинсон Кавани icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Бока Х - Угловой
28'
Угловой
Бока Х - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Miguel Merentiel - 1-ый Гол
72'
Угловой
Банфилд - Угловой
82'
Угловой
Бока Х - Угловой
82'
Эдинсон Кавани - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Банфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Бока Х — Банфилд

Бока Х Бока Х
25
Аргентина
Агустин Марчесин
24
Juan Barinaga
40
Аргентина
Lautaro Di Lollo
26
Аргентина
Marco Pellegrino
23
Аргентина
Lautaro Blanco
33
Аргентина
Brian Aguirre
5
Аргентина
Леандро Пареде
6
Аргентина
Родриго Батталиа
8
Чили
Carlos Palacios
10
Уругвай
Эдинсон Кавани
16
Уругвай
Miguel Merentiel
Тренер
Аргентина
Мигель Ангел Руссо
Банфилд Банфилд
1
Аргентина
Facundo Sanguinetti
14
Аргентина
Сержио Виттор
2
Аргентина
Alexis Maldonado
4
Аргентина
Juan Luis Alfaro
33
Аргентина
Luis Ignacio Abraham
8
Аргентина
Lautaro Rios
5
Аргентина
Martin Rio
10
Аргентина
Gonzalo Rios
7
Колумбия
Франк Кастанеда
22
Аргентина
Rodrigo Auzmendi
16
Уругвай
Mauro Mendez
Тренер
Аргентина
Педро Троглио

Статистика матча

Владение мячом
Бока Х Бока Х
65%
Банфилд Банфилд
35%
Атаки
119
91
Угловые
3
2
Фолы
9
7
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nicolas Lamolina (Аргентина).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Nicolas Lamolina назначал пенальти

Игры 1/32 финала
23.02.2026
Санта Фе
1:0
Альдосиви
Завершен
23.02.2026
Велес Сарсфилд
1:0
Ривер Плейт
Завершен
22.02.2026
Ценрал Кордоба
0:0
Тигре
Завершен
22.02.2026
Деп. Риестра
0:0
Хуракан
Завершен
22.02.2026
Банфилд
3:0
Ньюэллс Олд Бойз
Завершен
21.02.2026
Платенсе
1:0
Барракас Централ
Завершен
21.02.2026
Ривадавиа Де Мендоса
3:2
Индепендьенте
Завершен
21.02.2026
Росарио Централ
0:1
Таллерес де Кордоба
Завершен
21.02.2026
Химнасия Мендоса
0:1
Химнасия ЛП
Завершен
21.02.2026
Институто
2:1
Тукуман
Завершен
20.02.2026
Эстудиантес
1:0
Сармиенто
Завершен
20.02.2026
Дефенса и Юстиция
1:1
Бельграно
Завершен
