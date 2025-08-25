Смотреть онлайн Бока Х - Банфилд 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бока Х — Банфилд, 1/32 финала . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Alberto Jose Armando. Судить этот матч будет Nicolas Lamolina.
Превью матча Бока Х — Банфилд
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nicolas Lamolina (Аргентина).
За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Nicolas Lamolina назначал пенальти