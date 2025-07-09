Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Страйкерс - Бродбич Юнайтед 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Брисбен СтрайкерсБродбич Юнайтед, 7 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Perry Park.

МСК, 7 тур, Стадион: Perry Park
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Брисбен Страйкерс
17'
28'
Завершен
2 : 2
09 июля 2025
Бродбич Юнайтед
13'
88'
Смотреть онлайн
Бродбич Юнайтед icon
13'
Брисбен Страйкерс icon
17'
Брисбен Страйкерс icon
28'
Счет после первого тайма 2:1
Бродбич Юнайтед icon
88'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
13'
Бродбич Юнайтед - 1-ый Гол
16'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
17'
Брисбен Страйкерс - 2-ой Гол
20'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
22'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
28'
Брисбен Страйкерс - 3-ий Гол
32'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
54'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
59'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
62'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
74'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
88'
Бродбич Юнайтед - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
Превью матча Брисбен Страйкерс — Бродбич Юнайтед

Команда Брисбен Страйкерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июля 2025 на поле команды Бродбич Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Брисбен Страйкерс
Брисбен Страйкерс
Бродбич Юнайтед
Брисбен Страйкерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Бродбич Юнайтед
Бродбич Юнайтед
3:2
Брисбен Страйкерс
Брисбен Страйкерс
Обзор

Статистика матча

Атаки
68
70
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
4
5
Рейтинг UEFA