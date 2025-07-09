Превью матча Брисбен Страйкерс — Бродбич Юнайтед

Команда Брисбен Страйкерс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 июля 2025 на поле команды Бродбич Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.