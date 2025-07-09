09.07.2025
Смотреть онлайн Пенинсула Пауэр - Брисбен Олимпик 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Пенинсула Пауэр — Брисбен Олимпик, 10 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе A.J.Kelly Park.
МСК, 10 тур, Стадион: A.J.Kelly Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Пенинсула Пауэр
73'
Завершен
1 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
Брисбен Олимпик - Угловой
2'
Брисбен Олимпик - Угловой
12'
Брисбен Олимпик - Угловой
23'
Пенинсула Пауэр - Угловой
30'
Пенинсула Пауэр - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
63'
Брисбен Олимпик - Угловой
64'
Брисбен Олимпик - Угловой
65'
Брисбен Олимпик - Угловой
70'
Пенинсула Пауэр - Угловой
73'
Пенинсула Пауэр - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Пенинсула Пауэр — Брисбен Олимпик
История последних встреч
Пенинсула Пауэр
Брисбен Олимпик
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Брисбен Олимпик
0:1
Пенинсула Пауэр
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
169
193
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу