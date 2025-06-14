14.06.2025
Смотреть онлайн FC San Marcos - Club Ada Jaen 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: FC San Marcos — Club Ada Jaen, 11 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Peru Liga 2
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Club Ada Jaen
58'
Текстовая трансляция
13'
Club Ada Jaen - Угловой
20'
Club Ada Jaen - Угловой
29'
FC San Marcos - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
58'
Club Ada Jaen - 1-ый Гол
79'
Club Ada Jaen - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2
Превью матча FC San Marcos — Club Ada Jaen
История последних встреч
FC San Marcos
Club Ada Jaen
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Club Ada Jaen
0:0
FC San Marcos
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
86
87
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу