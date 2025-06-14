Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Плаза Колония - Серро 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая: Плаза КолонияСерро, 4 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Juan Gaspar Prandi. Судить этот матч будет Daniel Rodriguez.

МСК, 4 тур, Стадион: Parque Juan Gaspar Prandi
Чемпионат Уругвая
Плаза Колония
7'
90+5'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Серро
26'
90'
Плаза Колония icon
7'
Серро icon
26'
Счет после первого тайма 1:1
Серро icon
90'
Плаза Колония icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Серро - Угловой
5'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
7'
Плаза Колония - 1-ый Гол
25'
Угловой
Серро - Угловой
26'
Серро - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
Серро - Угловой
60'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
64'
Угловой
Серро - Угловой
71'
Угловой
Серро - Угловой
79'
Угловой
Серро - Угловой
86'
Угловой
Серро - Угловой
88'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
90'
Серро - 3-ий Гол
90+5'
Плаза Колония - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Плаза Колония — Серро

Плаза Колония Плаза Колония
3
Уругвай
Yvo Calleros
27
Уругвай
Cristian Barros
25
Уругвай
Joaquin Silva
11
Уругвай
Pablo Garcia
20
Уругвай
Ezequias Emanuel Redin
10
Нигерия
Osinachi Ebere
16
Уругвай
Matias Velazquez
80
Уругвай
Lucas Carrizo
22
Уругвай
Хуан Рамос
2
Уругвай
Maximo Lorenzi
6
Уругвай
Miqueas Redin
Тренер
Уругвай
Sebastian Diaz
Серро Серро
1
Уругвай
Джонатан Куберо
8
Уругвай
Agustin Miranda
5
Аргентина
Mauro Villar
4
Уругвай
Emiliano Alvarez
6
Уругвай
Axel Frugone
17
Уругвай
Facundo Silvestre
32
Уругвай
Sebastian Caceres
15
Уругвай
Emanuel Cuello
77
Уругвай
Matias Ocampo
9
Уругвай
Enzo Larrosa
23
Уругвай
Emilio Crespo
Тренер
Уругвай
Tabare Silva

История последних встреч

Плаза Колония
Плаза Колония
Серро
Плаза Колония
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
Плаза Колония
Плаза Колония
0:2
Серро
Серро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Плаза Колония Плаза Колония
46%
Серро Серро
54%
Атаки
100
102
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Rodriguez ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Daniel Rodriguez назначал пенальти

Игры 4 тур
15.06.2025
CA Ривер Плейт
1:3
Пеньяроль
Завершен
15.06.2025
Дефенсор
4:2
Ливерпуль
Завершен
14.06.2025
Расинг Монтевидео
1:2
Насиональ
Завершен
14.06.2025
Бостон Ривер
1:1
Данубио
Завершен
14.06.2025
Мирамар Мисьонес
0:1
Ювентуд
Завершен
14.06.2025
Плаза Колония
2:2
Серро
Завершен
13.06.2025
Торке
3:1
Прогресо
Завершен
13.06.2025
Серро-Ларго
0:0
Мон. Уондерерз
Завершен
Комментарии к матчу
