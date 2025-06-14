Смотреть онлайн Плаза Колония - Серро 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая: Плаза Колония — Серро, 4 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Juan Gaspar Prandi. Судить этот матч будет Daniel Rodriguez.
Превью матча Плаза Колония — Серро
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniel Rodriguez ().
За последние 2 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Daniel Rodriguez назначал пенальти