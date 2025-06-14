14.06.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Букараманга 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Бока Хуниорс — Букараманга, 5 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciro Lopez.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Ciro Lopez
Кубок Колумбии по футболу
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Букараманга
60'
Текстовая трансляция
5'
Букараманга - Угловой
8'
Бока Хуниорс - Угловой
10'
Бока Хуниорс - Угловой
20'
Букараманга - Угловой
21'
Бока Хуниорс - Угловой
31'
Бока Хуниорс - Угловой
35'
Бока Хуниорс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
48'
Бока Хуниорс - Угловой
51'
Букараманга - Угловой
60'
Букараманга - 1-ый Гол
62'
Бока Хуниорс - Угловой
75'
Бока Хуниорс - Угловой
78'
Бока Хуниорс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,1
Превью матча Бока Хуниорс — Букараманга
Статистика матча
Атаки
91
77
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
0
2
