Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Букараманга 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Бока ХуниорсБукараманга, 5 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciro Lopez.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Ciro Lopez
Кубок Колумбии по футболу
Бока Хуниорс
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Букараманга
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Букараманга icon
60'
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Букараманга - Угловой
8'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
10'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
20'
Угловой
Букараманга - Угловой
21'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
31'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
35'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
48'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
51'
Угловой
Букараманга - Угловой
60'
Букараманга - 1-ый Гол
62'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
75'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
78'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,1

Превью матча Бока Хуниорс — Букараманга

Статистика матча

Атаки
91
77
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
0
2
Игры 5 тур
16.06.2025
ФК Богота
0:3
Перейра
Завершен
16.06.2025
Юнион Магдалена
0:0
Льянерос
Завершен
15.06.2025
Энвигадо
2:0
Рионегро Агилас
Завершен
15.06.2025
Барранкилья
0:1
Alianza
Завершен
15.06.2025
Ля Эквидад
0:2
Форталеза Сипакира
Завершен
15.06.2025
Атлетико
1:0
Пасто
Завершен
14.06.2025
Бояка Чико
1:0
Депортиво Кали
Завершен
14.06.2025
Бока Хуниорс
0:1
Букараманга
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
12 Декабря
21:00
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
ХК Ростов ХК Ростов
Челны Челны
12 Декабря
19:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
12 Декабря
19:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
12 Декабря
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
Aurora Aurora
12 Декабря
21:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
12 Декабря
18:30
Флорида Флорида
Колорадо Колорадо
12 Декабря
05:37
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA