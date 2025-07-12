Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Керетаро 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Клуб Тихуана — Керетаро, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente. Судить этот матч будет Vicente Jassiel Reynoso Arce.
Превью матча Клуб Тихуана — Керетаро
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Vicente Jassiel Reynoso Arce (Мексика).
За последние 6 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Vicente Jassiel Reynoso Arce назначал пенальти