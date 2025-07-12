Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Керетаро 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Клуб ТихуанаКеретаро, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente. Судить этот матч будет Vicente Jassiel Reynoso Arce.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Caliente
Mexico Liga MX
Клуб Тихуана
Omar Mendoza 45+3'
Завершен
1 : 0
12 июля 2025
Керетаро
Mendoza - Клуб Тихуана icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
18'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
19'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
36'
Угловой
Керетаро - Угловой
45+3'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
45+3'
Mendoza - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
51'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
52'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
59'
Угловой
Керетаро - Угловой
59'
Угловой
Керетаро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1

Превью матча Клуб Тихуана — Керетаро

Клуб Тихуана Клуб Тихуана
2
Мексика
Хосе Родригез
3
Мексика
Rafael Fernandez
16
Jesus Vega
8
Мексика
Ivan Tona
4
Испания
Unai Bilbao
10
Мексика
Kevin Castaneda
12
Эквадор
Джексон Порозо
17
Мексика
Ramiro Arciga
9
Ямайка
Shamar Nicholson
19
Мексика
Gilberto Rafael Mora Zambrano
11
Эквадор
Adonis Preciado
Тренер
Уругвай
Себастьян Абреу
Керетаро Керетаро
1
Мексика
Jose Hernandez
12
Мексика
Jaime Gomez
30
Мексика
Jesus Pinuelas
3
Мексика
Oscar Manzanares
2
Мексика
Omar Mendoza
10
Аргентина
Lucas Rodriguez
17
Мексика
Francisco Venegas
5
Мексика
Кевин Эскамилла
19
Мексика
Aldahir Perez
18
Мексика
Ronaldo Cisneros
28
Парагвай
Rodrigo Bogarin
Тренер
Мексика
Benjamin Mora

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Тихуана Клуб Тихуана
60%
Керетаро Керетаро
40%
Атаки
91
73
Угловые
6
3
Фолы
13
15
Удары (всего)
8
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Vicente Jassiel Reynoso Arce (Мексика).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Vicente Jassiel Reynoso Arce назначал пенальти

