Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Пумас Унам 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос Лагуна — Пумас Унам, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Yonatan Peinado Aguirre.