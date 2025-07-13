Фрибет 15000₽
13.07.2025

Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Пумас Унам 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос ЛагунаПумас Унам, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Yonatan Peinado Aguirre.

МСК, 1 тур, Стадион: Эстадио Корона
Mexico Liga MX
Сантос Лагуна
Aldo Lopez Vargas 14'
Ramiro Sordo 54'
Cristian Dajome 89'
Завершен
3 : 0
13 июля 2025
Пумас Унам
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
14'
Aldo Lopez Vargas - 1-ый Гол
35'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Ramiro Sordo - 2-ой Гол
62'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
75'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
78'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
84'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
89'
Cristian Dajome - 3-ий Гол забит с передачи Aldo Lopez Vargas
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Сантос Лагуна — Пумас Унам

Сантос Лагуна Сантос Лагуна
1
Мексика
Carlos Acevedo
2
Аргентина
Bruno Amione
4
Мексика
Хавьер Абелла
35
Колумбия
Kevin Balanta
17
Мексика
Emanuel Echeverria
6
Мексика
Хавьер Гуэмес
21
Испания
Франcиско Вильяльба
5
Мексика
Aldo Lopez
13
Мексика
Jesus Ocejo
19
Мексика
Haret Ortega
26
Аргентина
Ramiro Sordo
Тренер
Аргентина
Fernando Ortiz
Пумас Унам Пумас Унам
256
Мексика
Rodrigo Parra
13
Мексика
Pablo Monroy
2
Мексика
Pablo Bennevendo
6
Бразилия
Nathanael Ananias
5
Испания
Рубен Дуарте
27
Перу
Piero Quispe
20
Santiago Trigos
8
Колумбия
Jose Caicedo
28
Панама
Адальберто Карраскилья
9
Мексика
Guillermo Martinez
7
Мексика
Rodrigo Lopez
Тренер
Мексика
Efrain Juarez

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
45%
Пумас Унам Пумас Унам
55%
Атаки
76
67
Угловые
1
5
Фолы
12
13
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yonatan Peinado Aguirre (Мексика).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 67% (4 из 6 матчей) Yonatan Peinado Aguirre назначал пенальти

