Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Пумас Унам 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос Лагуна — Пумас Унам, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Yonatan Peinado Aguirre.
Превью матча Сантос Лагуна — Пумас Унам
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yonatan Peinado Aguirre (Мексика).
За последние 6 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 67% (4 из 6 матчей) Yonatan Peinado Aguirre назначал пенальти